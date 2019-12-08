ندي بهجت تشعل نار الغيرة بين زوجها وخطيبها في فيلم «عيد جواز»

تشارك الفنانة ندي بهجت في فيلم "عيد جواز" والذي يعرض بدور العرض السينمائي في عام 2020.

كشفت ندي بأنها خاضت مرحله التصوير منذ عدة أيام بأحد اللوكيشنات المتفرقة فمنها منطقة المنصوريه وأكتوبر وغيرها.

أكدت ندي بأنها تجسد شخصية تدعي "مايا" متزوجه من الفنان عمر خورشيد ولكنها كانت مخطوبه للفنان محمد سليمان من قبل وتمر بأكثر من أزمة نفسية تحاول التغلب عليها مع طبيعة الحياه وغيرها .

أضافت ندي بأن يحدث عده صراعات بين زوجها وخطيبها السابق وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة، مشيرة أن أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي وإجتماعي وتشويقي.

جدير بالذكر أن فيلم "عيد جواز" يتضمن مجموعة من النجوم الا وهم الفنانة دوللي شاهين، إيهاب فهمي، ندي بهجت، محمد سليمان، حسام فارس، أميره نايف، نور الكاديكي، عمر خورشيد وغيرهم من النجوم وهو من تأليف أسامه فهمي وإخراج أحمد عبد الظاهر.

علي الجانب الأخر تنتظر ندي بهجت عرض فيلمها السينمائى "استدعاء ولي عمرو " خلال أيام بدور العرض السينمائي والذي يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنانه حورية فرغلي، محمد لطفي، سماح أنور، ندي بهجت، صبري فواز، مي كساب وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري .

يذكر أن ندي بهجت عرض لها مؤخرا مسلسل " بحر " والذي حقق نجاحا كبيرا وهو بطولة نخبه من النجوم الا وهم الفنان ماجد المصرى، محمد دياب، ندي بهجت، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكى، نورهان ، فوزية محمد، محمد على رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، منه عرفة وغيرهم من النجوم وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.