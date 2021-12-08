ميركل تُسلم ديوان المستشارية لشولتس: اعمل على تحقيق الأفضل لبلادنا وباشر مهامك بمتعة

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هنأت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل خليفتها أولاف شولتس بتولي منصبه الجديد وذلك أثناء تسليمه ديوان المستشارية اليوم الأربعاء.

وخلال مراسم التسليم، قالت ميركل التي تنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، لشولتس: "تسلم هذا المنزل واعمل معه على تحقيق الأفضل لبلادنا".

وأضافت ميركل أنها تعرف من تجربتها الخاصة أن انتخاب شخص ما لهذا المنصب يمثل لحظة مؤثرة.

وقالت ميركل إن شولتس ربما يخمن أنه بصدد مهمة مثيرة وتتسم بالتحدي، "لكن إذا باشرتها بمتعة، ربما يصبح تحمل المرء المسؤولية عن هذا البلد أجمل مهمة موجودة".

وأعربت ميركل لشولتس عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد من أجل ألمانيا.