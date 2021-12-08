لميس الحديدي عن قمة مصر والجزائر: النتيجة أصبحت تُحسم بالإنذارات وليس الأهداف

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تصدر المنتخب الوطني لمجموعته في كأس العرب بعد التعادل مع منتخب الجزائر.

وقالت لميس خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "في السابق كانت النتيجة بالأهداف الآن النتيجة أصبحت بالإنذارات".

وأضافت أن الجميع كان مترقبًا من سيحصل على بطاقة صفراء في المباراة في إطار هذا المشهد الذي وصفته بأنه غريب جدًا.

وأوضحت أن مصر ستواجه في الدور ربع النهائي منتخب الأردن، وإذا ما تمكنت من تخطي هذا الدور، فستواجه الفائز من مباراة عمان وتونس في الدور نصف النهائي.

وتعادل المنتخب المصري ونظيره الجزائري بنتيجة 1-1، في قمة المجموعة الرابعة بكأس العرب، ليتأهل المنتخبان لربع النهائي.

وافتتحت الجزائر النتيجة بهدف لمحمد أمين توغاي في الدقيقة 20، قبل أن يعدل قائد "الفراعنة" عمرو سولية النتيجة في الشوط الثاني، في الدقيقة 59، من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، تساوى المنتخبان في كل شيء، بعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة وعدد النقاط، مما أدى للجوء إلى قواعد اللعب النظيف، التي تعتمد على البطاقات الصفراء.

قبل اللقاء، كان المنتخبان متساويان في نقاط اللعب النظيف، حيث حصل لاعبو المنتخب المصري على 3 بطاقات صفراء خلال البطولة، مما يعني خصم 3 نقاط في اللعب النظيف، أما المنتخب الجزائري، فحصل على بطاقة حمراء واحدة غير مباشرة، مما يعني خصم 3 نقاط أيضا في سجل اللعب النظيف.

ولكن خلال اللقاء بين المنتخبين، حصل المنتخب المصري على 3 بطاقات صفراء فقط، بينما حصل لاعبو الجزائر على 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء جاءت في الثواني الأخيرة.