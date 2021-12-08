الوزير: الانتهاء من تركيب بوابات الدخول بمحطة الجيزة والتشغيل التجريبي قريبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير النقل كامل الوزير، انتهاء تركيب 19 بوابة دخول وخروج للركاب بمحطة سكك حديد الجيزة، تمهيدا للتشغيل التجريبي لها خلال الفترة المقبلة.

وتنفذ وزارة النقل مشروعًا لتركيب بوابات دخول لحوكمة دخول وخروج الركاب من محطات السكك الحديدية لضمان حصول كل راكب على التذكرة الخاصة به مثلما هو معمول به في مترو الأنفاق.

وتفقد وزير النقل اليوم، محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج.

ووجه الوزير بعدم دخول أي راكب بدون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة الجمهور.

وطالب وزير النقل مسئولي السكة الحديد بسرعة الانتهاء من البوابات في الثلاث محطات الأخرى المدرجة بالمرحلة الأولى التي تشمل 4 محطات رئيسية هي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).