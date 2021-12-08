وزير النقل: خروج آخر عربة قديمة من أسطول السكة الحديد الشهر الجاري

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قال وزير النقل كامل الوزير، إن الوزارة تنفذ خطة تطوير شاملة في قطاع السكك الحديدية لتقديم أعلى معدلات الانضباط والسلامة وأفضل خدمة لجمهور الركاب.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير اليوم، لمتابعة انتظام العمل بمحطة الجيزة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج.

وأضاف الوزير أن خطة تطوير السكة الحديد التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي، تتزامن مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معا.

وأكد الوزير، أنه مع نهاية الشهر الحالي سيتم خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح أسطول القطارات مكونا من جرارات وعربات جديدة أو مجددة.