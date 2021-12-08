عبّرت الطفلة بسملة، إحدى بطلات احتفالية "قادرون باختلاف"، عن سعادتها بتنفيذ حلم استقلال طائرة عسكرية وهو ما وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة" الذي يبث على قناة "ETC"، مساء الثلاثاء: "كنت متأكدة أن بابا الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحقق لي طلبي، بركوب طائرة عسكرية".

وأضافت أنّ مصر من أعلى "صغيرة لكنها جميلة"، متمنية أن ترى الرئيس السيسي كل عام، بسبب حنيته وحبها الشديد له.

وأوضحت أنها خلال رحلتها بالطائرة العسكرية رأت برج القاهرة والنيل.

في السياق ذاته، قالت أسماء سلامة، والدة الطفلة بسملة، إنّ الرئيس السيسي حقّق حلم طفلتها باستقلال طائرة عسكرية، وأشارت إلى أن الرئيس جبر بخاطرها لأنها تعرضت للتنمر.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم تنفيذ زيارة لعدد من أبنائنا "القادرون باختلاف" إلى قاعدة ألماظة جوية وعمل رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة الكبرى وكذلك تنفيذ زيارة لمتحف القوات الجوية.