زلزال بقوة 8ر5 درجة يهز جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا

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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بلغت شدته 8ر5 درجة ضرب جزيرة جاوة الغربية اليوم الخميس ، وذلك بعد أقل من شهر من زلزال آخر في المقاطعة ذاتها أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع الساعة 0750 صباحا بالتوقيت المحلي (0050 بتوقيت جرينتش) على مسافة نحو 15 كيلومترا من بلدة سيانجور.

وأضافت أن هناك احتمالا ضئيلا لوقوع إصابات أو أضرار في أعقاب الزلزال الذي وقع على عمق 123 كيلومترا ، بحسب صحيفة جاكرتا بوست.

وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 6ر5 درجة مدينة سيانجور مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وانهيار مبان.

يشار إلى أن تلك الهزة كانت الأكثر دموية في الدولة الأرخبيلية منذ زلزال عام 2018 الذي أدى إلى مقتل أكثر من 4000 شخص في جزيرة سولاويزي.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ ، حيث تصطدم الصفائح التكتونية.