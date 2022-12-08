 الولايات المتحدة تؤكد أهمية منظمة الأغذية والزراعة في أزمة الأمن الغذائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تؤكد أهمية منظمة الأغذية والزراعة في أزمة الأمن الغذائي

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 5:57 ص | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 5:57 ص

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شو دونيو، أهمية تفويض المنظمة للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية الحالية.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن شيرمان التقت مع شو في روما اليوم الأربعاء حيث أعربا عن أهمية منظمة الأغذية والزراعة وخاصة في الوقت التي تتدهور فيه حالة الأمن الغذائي بسبب تفاقم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعربت شيرمان عن دعم بلادها لتركيز منظمة الأغذية والزراعة على العلوم والتكنولوجيا في تعزيز التحول العالمي لنظام الغذاء اللازم لزيادة الأمن الغذائي العالمي ومكافحة تغير المناخ.

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