الولايات المتحدة وإيطاليا تبحثان تعميق التحالف لمواجهة قضايا أمن الطاقة ومضيق تايوان

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في روما، زيادة تعميق التحالف لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك أمن الطاقة ومعارضة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان.

كما أكد الجانبان، في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أهمية الدعم الموحد لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية القاسية على الشعب الأوكراني وبنيتها التحتية.

والتقت شيرمان أيضا بالمستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية، السفير فرانشيسكو تالو وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا عزمهما المشترك على دعم التحالف عبر الأطلسي والشراكة الثنائية العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

وسلطت شيرمان، في لقائها، مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي، الضوء على قوة الشراكة الأمريكية مع إيطاليا الحليفة في حلف شمال الأطلسي والتعاون المستمر لدعم أوكرانيا والجهود المشتركة لمعالجة أمن الطاقة.