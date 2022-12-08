مرتضى منصور يكشف كواليس جلسته مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كواليس الجلسة التي جمعته مع الجهاز الفني للفريق الأبيض قبل مواجهة طلائع الجيش، في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: «عقدت جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين يوم الثلاثاء الماضي، ووجهت حديثي لهم بضرورة التركيز لتحقيق الانتصار في مباراة طلائع الجيش».

وأضاف رئيس الزمالك: «زيزو تحدث معي أن جميع اللاعبين يقفون بجانب نادي الزمالك، وهم يعلمون جيدًا الظروف الصعبة، التي يمر بها بسبب أزمة الحجز على الأرصدة في البنوك».

وأتم منصور: «كما عقدت جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل مناقشة أمور نادي الزمالك وإيجاد حل لأزمة الحجز على أرصدتنا».