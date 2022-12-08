أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع تابعة لها في مقاطعة كالباجار

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم الخميس، أن أرمينيا قصفت مواقع تابعة للجيش الأذربيجاني في اتجاه مقاطعة كلباجار المجاورة لإقليم ناجورنو كرا باخ، موضحة أنها تواصل بشكل منتظم استهداف المواقع الأذرية منذ أوائل سبتمبر الماضي.



ونقلت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية، عن بيان بوزارة الدفاع الأذرية إنه خلال الساعات الماضية، قامت عناصر من التشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية الموجودة في أراضي أذربيجان، حيث تتمركز مؤقتا وحدة حفظ السلام الروسية، بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني في اتجاه مستوطنة أجايا في مقاطعة كالباجار"، مؤكدا أن "وحدات جيشنا اتخذت إجراءات رد مناسبة".



ولفتت الوزارة إلى أن أرمينيا تقصف بشكل منتظم المواقع العسكرية الأذرية على طول حدود الدولة منذ أوائل سبتمبر الماضي، استهدفت القوات الأرمينية المواقع الأذرية بشكل متكرر.



وأشارت الوزارة إلى أن أكبر اشتباكات حدودية بين الجانبين بدأت منذ الحرب التي استمرت 44 يومًا في عام 2020 في ليلة 12 إلى 13 سبتمبر الماضي، عندما نفذت القوات المسلحة الأرمنية استفزازات واسعة النطاق على طول حدود الدولة الأذرية الأرمنية في اتجاهات دشكاسان وكالبجار ولاشين، مضيفة أنه بعد اجتماع 6 أكتوبر الماضي في براج بين الزعيمين الأذربيجاني والأرميني تحت رعاية رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جددت جميع الأطراف التزامها بمحادثات السلام مع الاعتراف بوحدة أراضي الطرف الآخر.