الأرجنتين تحدد كمية الدولارات بالبنوك فيما يلوح خفض للعملة في الأفق

وضع البنك المركزي الأرجنتيني حدا أقصى لكمية العملات الأجنبية التي يمكن تحتفظ بها بنوك البلاد، في مسعى للحد من كمية الدولارات التي تحتفظ بها قبل خفض من المتوقع أن يطبقه الرئيس المنتخب خافيير ميلي لقيمة العملة بعد تنصيبه رسميا يوم الأحد المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر البنك المركزي أن الأرصدة المالية يجب ألا تتجاوز أدنى كمية تم تسجيلها بين 12 أكتوبر والسادس من ديسمبر، وفقا لحكم تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم.

ومن شأن القاعدة الجديدة أن تجبر البنوك على تقليل كمية الدولارات التي تحتفظ بها في محفظتها، وفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.