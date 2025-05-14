أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، أن بلاده تجاوزت "مرحلة مأساوية" في تاريخها الحديث، مشيرًا إلى أن روح الانتماء عادت إلى الشعب السوري.

وقال الشرع، في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب السوري, إن سوريا "تحررت، وفرح أهلها، وفرحت معهم كل الدول الشقيقة"، مشيدًا بالدور الذي قامت به الدبلوماسية السورية في الفترة الأخيرة من خلال "جولات مكوكية لتعريف العالم بسوريا الجديدة".

وأضاف: "رأينا لهفة الأشقاء على سوريا، ورأيت حب سوريا في عيني الأمير محمد بن سلمان"، في إشارة إلى الدعم الإقليمي المتزايد، وفقاً لشبكة يورونيوز الإخبارية.

واعتبر الشرع أن قرار رفع العقوبات عن سوريا كان "قرارًا تاريخيًا وشجاعًا" يفتح الباب أمام التخفيف من معاناة الشعب السوري، مؤكدًا أن وحدة الشعب وتضحياته كان لها أثر كبير في تغيير نظرة الرأي العام العالمي تجاه البلاد.

وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا بعد اليوم لن تكون ساحة لتقاسم النفوذ، ولن نسمح بتقسيمها، كما لن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق"، مؤكدًا أن سوريا "لكل السوريين دون استثناء".