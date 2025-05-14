كشف قيادي فصائلي رفيع المستوى عن لقاء عالي التمثيل جمع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف وتيكوف، وآدم بولر مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون الرهائن، بقيادة حركة حماس في الدوحة في حضور مسئولين قطريين معنيين بالوساطة الخاصة بتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة وانهاء الحرب.

وتقدم وفد قيادة حماس الذي التقى وتيكوف محمد درويش رئيس المجلس القيادي، وخليل الحية، وزعيم الحركة في غزة وزاهر جبارين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تحريك المفاوضات الخاصة بتحرير الأسرى الإسرائيليين، فيما طرحت حركة حماس ضرورة إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة ضمن أي تصور يجري الحديث حوله.

والتقى اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر تميم بن حمد، وعقدا جلسة مباحثات مغلقة حضرها ويتكوف حول غزة.

أجواء إيجابية في الدوحة

وأوضح القيادي الفصائلي الذي تحدث لـ"الشروق" أن المحادثات التي تجري الليلة في الدوحة ستكون حاسمة بشأن إطلاق جولة مفاوضات جديدة حول هدنة يجري خلالها حسم الملفات العالقة، وتحرير عدد من الأسرى من الجانبين يجري التوافق عليه خلال تلك الهدنة.

فيما أكد قيادي بحركة حماس أن الأجواء في الدوحة إيجابية، و أن هناك مؤشرات حرب تحول في الموقف الأمريكي يمكن وصفها بالجديدة.

وحول ملف سلاح المقاومة كشف مصدر قيادي آخر بحركة حماس أن المحادثات المباشرة التي جرت في الدوحة تجاوزت هذا الملف.

ويعد اللقاء بين حركة حماس ومبعوث ترامب للشرق الأوسط هو الأعلى تمثيلا ضمن سلسلة جولات من المفاوضات المباشرة بدأت بلقاءات بين مبعوث ترامب للرهائن ادم بولر مارس الماضي، وتبعها لقاءات استمرأت لخمسة أيام الشهر الجاري مع نائب وتيكوف قبل أن تكتمل باللقاء مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.

تسود في الدوحة أجواء تفاؤل كبير في أوساط الوسطاء بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خاصة بعد بادرة حسن النية التي قدمتها حركة حماس مؤخرا بإطلاق سراح الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان الكسندر الاثنين الماضي.