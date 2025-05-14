فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة

قال وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، "لأنها تؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة، فيما يصب بمصلحة إسرائيل والفلسطينيين أمنيا".

وأضاف في تصريح صحفي أن لا أحد يملي على فرنسا ماذا ستفعل، وأن هدفها يتمثل في حشد أكبر عدد من البلدان التي من شأنها الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل أن يكون هذا القرار الذي يخص فرنسا قادرا على إتاحة وجود دولة فلسطين بحد ذاتها، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة صحفية: "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا: "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة".