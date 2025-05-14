رئيس السلفادور يقترح مشروع قانون العملاء الأجانب

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة إنه يضغط من أجل تبني مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي يشير منتقدون إلى أنه سيكون بمثابة ضربة أخرى للمجتمع المدني والمؤسسات الصحفية المستقلة، فيما يعزز الرئيس ذو الشعبية سيطرته بعد إطلاق حملة ضد العصابات قبل ثلاث سنوات.

وأعلن بوكيلة تفاصيل قليلة بشأن المقترح مساء أمس الثلاثاء، وكتب عبر منصة إكس أن مشروع القانون سيتضمن فرض ضريبة بنسبة 30 % على التبرعات المخصصة للمنظمات غير الحكومية، التي ينتقد بعضها منذ أمد طويل خطوات اتخذتها حكومته باعتبارها غير ديمقراطية. وسيواجه بوكيلة القليل من العراقيل في تمرير التشريع، نظرا لسيطرة حزبه على الكونجرس في البلاد.

ويشبه مشروع القانون مقترحا دافع عنه بوكيلة في 2021 وانهار تحت وطأة الانتقادات الدولية. لكن يشير منتقدون إلى أن القائد السلفادوري، الذي يحبه رموز اليمين الأمريكي، تجرأ بسبب التحالف الذي أبرمه مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.