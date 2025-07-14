شرطة دبي تسلم ثلاثة مطلوبين دوليا إلى بلجيكا بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة

أعلنت شرطة دبي عن تسليم ثلاثة من كبار المطلوبين دوليا إلى بلجيكا ، وذلك بعد توقيفهم داخل أراضي الإمارة في عملية أمنية نفذت بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".





وذكرت شرطة دبي أن المطلوبين الثلاثة وهم ماتياس أكيازيلي، جورجي كيم، وعثمان بلوطي، جميعهم يحملون الجنسية البلجيكية ويواجهون اتهامات تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية منظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسطو والاتجار بالبشر.

وأوضحت أن العملية الأمنية انطلقت فور تلقي مذكرة ضبط رسمية من السلطات البلجيكية عن طريق إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، وتمت ملاحقة المطلوبين بناء على نشرات حمراء صادرة عن الإنتربول ومذكرات ملاحقة دولية من "يوروبول".

وأكدت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين يأتي ضمن التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الأمني الدولي، ومساندة الجهود العالمية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضافت أن هذه العملية تؤكد حرص دبي على دعم المنظومة الأمنية العالمية ومساهمتها في ضمان أمن واستقرار المجتمعات محليًا ودوليا.