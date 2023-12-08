وزيرة خارجية ألمانيا تقود مفاوضات الاتحاد الأوروبي في كوب 28 لخفض غازات الاحتباس الحراري

من المنتظر أن تقود وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المفاوضات نيابة عن الاتحاد الأوروبي في مؤتمر المناخ العالمي (كوب 28) الرامية إلى تخفيض غازات الاحتباس الحراري.



جاء ذلك وفقا لما أعلنه اليوم الجمعة الوفد المرافق للوزيرة التي تنتمي لحزب الخضر.



ويعتزم المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي تقييم جهوده الرامية إلى حماية المناخ، كما ستجري الوفود المشاركة البالغ عددها نحو 200 وفد مناقشات حول الخطوات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ.



وكانت بيربوك توجهت إلى دبي للمشاركة في المرحلة النهائية من المؤتمر حيث ستشارك هناك في المفاوضات نيابة عن ألمانيا أيضا.



ومن المقرر أن يختتم المؤتمر العالمي الذي يستمر أسبوعين، أعماله في الثاني عشر من الشهر الجاري؛ ويبلغ عدد المشاركين فيه نحو 97 ألف شخص.



وتدور إحدى نقاط الخلاف الرئيسية حول ما إذا كان المؤتمر سينتهي بقرار يتعلق بالتخلي عن الفحم والنفط والغاز، كما يجري المؤتمر مشاورات حول إقرار مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 وزيادة وتيرة ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار الضعف، وهو ما يعني أن تقلل الأجهزة والبضائع من استهلاك الطاقة على نحو متزايد أثناء التشغيل وخلال إنتاجها.



من جانبه، قال كريستوف بالس من منظمة "جيرمان ووتش" البيئية الألمانية إن بيربوك منوط إليها "دور محوري" في المفاوضات".



وأردف:" لقد أصبح دور ألمانيا مهم للغاية الآن"، وأضاف أن هذه المرحلة من المؤتمر ستدور حول ما إذا كانت الدول المتضررة بشكل خاص من أزمة المناخ ستتعاون مع الدول الصناعية الطموحة من أجل تحقيق المزيد من الطموح في القرارات التي سيتم اتخاذها.