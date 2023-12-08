القسام لجنود الاحتلال: دخلتموها أحياء وستخرجون منها أشلاء

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، رسالة وجهتها لجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة، التي نشرتها القسام، عبر حسابها بتطبيق "تيليجرام": " دخلتموها أحياء وستخرجون منها أشلاء"، في إشارة إلى غزة، والاشتباكات الدائرة فيها عقب التوغل البري لقوات الاحتلال.



وكانت كتائب القسام، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أنها تمكنت فجر الجمعة، من إفشال محاولة للاحتلال الإسرائيلي، الوصول إلى أحد الأسرى.

وقالت القسام، إنه تم اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال خلال محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو، حيث تم الاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، بحسب وكالة أنباء "سرايا" الإخبارية.

وأوضحت أن القوة الخاصة الإسرائيلية التي حاولت تحرير الجندي الأسير تسللت، في تمام الساعة 2.30 فجرا، بسيارة إسعاف وتسترت خلف المنظمات الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفة: "أفشلنا هذه المحاولة وأدت لمقتل الجندي وعدد من أفراد القوة الإسرائيلية المهاجمة".

وأضافت أن الطيران الحربي تدخل وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ"، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.