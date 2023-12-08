أبراموفيتش ينتقد ليتوانيا بسبب دعوات لمراجعة قانون الجنسية

انتقد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش جهود ليتوانيا لمراجعة قانون الجنسية الخاص بها، الذي سمح لأطفاله بالحصول على جنسية الدولة المطلة على بحر البلطيق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن وزيرة داخلية ليتوانيا "أجني بيلوتايت" قولها أمس أول الأربعاء، أن وزارتها تقوم بصياغة تعديل من شأنه أن يمنح الحكومة حقوقا أوسع في تجريد المواطنين من الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وظهر الاقتراح بعد ما تردد أن أبراموفيتش ، الذي يواجه عقوبات الاتحاد الأوروبي، مرر جزءا من ثروته لاثنين من أبنائه الذين يحملون جوازات سفر ليتوانية فقط قبل أسابيع من بدء القيود.

يشار إلى أن ليتوانيا من أشد الدول تأييدا لأوكرانيا، وأنها ألغت الجنسية المزدوجة لأبراموفيتش الذي اعتبرته مؤيدا للكرملين في الماضي.