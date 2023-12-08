جامعة المنوفية تستضيف الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

قال الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إن الجامعة استضافت اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس من رؤساء ونواب الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار القاصد، في بيان اليوم، إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي استعرض تقريرًا مقدمًا من أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي عقد بقاعة اجتماعات جامعة المنوفية.

وأوضح أن الاجتماع شهد توجيه أعضاء المجلس الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار "المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة.. الفرص والتحديات" بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، ورؤساء جامعات (الوادي الجديد، الأقصر، دمنهور)، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و نواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وأضاف القاصد، أن التقرير المقدم لوزير التعليم العالي تناول مناقشة المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها متابعة خطة عمل تحالفات أقاليم التكامل للجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومناقشة المعايير الجديدة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024، واعتماد آلية تنفيذ توصيات منتدى فعالية إقليم الصعيد الذي أقيم في جامعة أسيوط، وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.

وأكد أن المجلس وافق على تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات الحكومية ومراكز ومعاهد البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة؛ لتحقيق التطبيق الفعلي لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما أحيط المجلس علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023، والتي من بينها إرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، الزراعية) إليها.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى رفعت بجهود جامعة المنوفية للتحول نحو جامعة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية، والانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية.

وأكد رفعت أن مصر تسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لتوصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق النقد الدولي، والبحث عن موارد بديلة للصناعة والاستثمار، متمثلة في موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، كالشمس، والرياح، والمصادر الجديدة للطاقة، كالغاز الطبيعي، وطاقتي المد والجزر، موضحًا أن تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو من الأهداف المنشودة عالميًّا ومحليًّا، فجميع دول العالم أصبحت تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة على كافة النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، السياسية، الفنية.

وأكد أن الجلسة الأولى للمؤتمر تناولت عروض الجامعات الفائزة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2023، وهي جامعات: المنصورة، القاهرة، عين شمس، أسيوط، بني سويف.