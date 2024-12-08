رئيسة المفوضية الأوروبية: مستعدون للمساهمة في إعادة بناء دولة سورية تحمي كل الأقليات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الاوروبي مستعد للمساهمة في إعادة بناء دولة سورية "تحمي كل الأقليات".

وكتبت فون دير لايين على منصة «اكس»، اليوم الأحد: «أوروبا مستعدة لدعم الحفاظ على الوحدة الوطنية وإعادة بناء دولة سورية تحمي كل الأقليات»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن التغيير التاريخي في المنطقة يوفّر العديد من الفرص، لكنه لا يخلو من أخطار.

واوضحت أن الاتحاد على تواصل مع كبار القادة في أوروبا والمنطقة، ويرصد التطورات المتسارعة في سوريا.

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحدثت تقارير إنه غادر البلاد إلى وِجهة غير معلومة.