رويترز عن مسئولين: نظام الأسد قد ينهار خلال أيام

قال مسئولون أمريكيون وغربيون، إن تقدم الجماعات المسلحة في سوريا يشير إلى أن نظام بشار الأسد قد تكون على وشك الانهيار.

وأضاف المسئولون، في حديث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن أسمائهم إن الحكومة قد تسقط خلال فترة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أيام.

بينما قال آخر إن الأسد قد يسقط في غضون أيام. واتفق مسئول غربي مع التقييم الأخير.

وكانت الفصائل المسلحة قد أعلنت، السبت التوغّل في مدينة حمص (وسط)، ثالث أكبر مدن سوريا، والبدء بتمشيط أحيائها بالإضافة إلى إخراج أكثر من 3 آلاف سجين من سجن عسكري واقع شمال المدينة.

وفي منشور على تليجرام، قال حسن عبد الغني القيادي في الفصائل المسلحة، إنه يجري الآن التوغل في أحياء المدينة وتمشيطها استعدادا لإعلانها محررة بالكامل.

وأضاف أن الفصائل تمكنت من تحرير أكثر من 3500 سجين من سجن حمص العسكري.