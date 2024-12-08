3 شهداء وعدد من الاصابات جراء قصف الاحتلال منزلا شرق غزة

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم السبت، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب ساحة الشوا بحي التفاح شرق محافظة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة الصحوة قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

في سياق آخر، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن المستشفى تعرض مساء اليوم لأكثر من 100 قذيفة، بما في ذلك الصواريخ وقنابل الطائرات المسيرة.

وتابع: "كانت الحالة في الجانب الغربي من مبنى المستشفى مروعة، حيث تأثرت جميع الأقسام غرف الجراحة، والأسطح، والساحات، والنوافذ في وحدات العناية المركزة حديثي الولادة".

وأوضح أبو صفية أن هناك ثلاث إصابات داخل المستشفى، وما زال سبب هذا العدوان غير واضح وهو أمر مقلق للغاية، مشيرا إلى أنه تم تدمير خزانات المياه، ومولدات الأكسجين، ومضخات المياه، كما تم استهداف خزانات الوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحدها.

ودعا إلى وقف فوري لهذا الهجوم المدمر على مستشفى كمال عدوان