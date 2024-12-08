أبدى الفنان أيمن زيدان ندمه وآسفه على دعمه لنظام بشار الأسد، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أقولها بالفم الملآن كم كنت واهما، ربما كنا أسرى لثقافة الخوف، أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى".

وتابع، "لكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم، في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري، شكرا لأنني أحس أنني شيعت خوفي وأوهامي، بشجاعة أعتذر مما كنت أراه وأفكر فيه" .

وسيطرت هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة "رويترز"، إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة اليوم الأحد.

وأوضحت بيانات من موقع فلايت رادار، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مطار دمشق في الوقت نفسه الذي وردت فيه أنباء عن سيطرة مقاتلين على العاصمة.

وكانت الطائرة قد حلقت في البداية باتجاه المنطقة الساحلية السورية، وهي معقل للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، لكنها بعد ذلك غيرت مسارها فجأة وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي من الخريطة.