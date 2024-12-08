المرصد السوري: القوات الحكومية انسحبت من مدينة حمص

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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وإحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة أن القوات الحكومية انسحبت من مدينة حمص الرئيسية بوسط سوريا .

وأفادت إذاعة "شام إف إم" الموالية للحكومة بأن القوات الحكومية اتخذت مواقع خارج ثالث أكبر مدينة في سوريا، دون الخوض في تفاصيل.

وقال رامي عبد الرحمن الذي يرأس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات السورية وعناصر من أجهزة أمنية مختلفة انسحبت من المدينة مضيفا أن مقاتلي المعارضة دخلوا أجزاء منها .

وتمثل خسارة حمص ضربة قد تكون مدمرة للرئيس السوري المحاصر بشار الأسد. فمدينة حمص تقع عند تقاطع مهم بين دمشق ومحافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين.

ويمثل الاستيلاء عليها انتصارا كبيرا للمتمردين الذين سيطروا بالفعل على مدينتي حلب وحماة وكذلك أجزاء كبيرة من الجنوب في هجوم خاطف بدأ في 27 نوفمبر وقال محللون إن وقوع حمص في أيدي المعارضة سيغير قواعد اللعبة.