افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء بعد تطويره بتكلفة تتخطى 160 مليون جنيه.

وتفقد وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء مبنى المسرح، كما شاهد الحفل للكبير الذي أقيم على المسرح بقيادة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو ياسر دراز، كما تضمنت باقة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية، إضافة إلى عروض فنية لفرقتي الطور التلقائية، والفنون الشعبية "أطفال".

وقال محافظ جنوب سيناء في كلمته، إن المسرح الصيفي بمدينة الطور أقيم على أحدث الطرز العالمية ليكون منارة ثقافية فنية لاحتضان مواهب أبناء جنوب سيناء منذ الصغر.

وأوضح أنه جرى تطوير المسرح بالكامل، وإضافة أقسام متعددة ليلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويكون متنفسا ترفيهيا لتقديم كافة أنواع الفنون على مدار العام.

وقدم المحافظ الشكر لوزير الثقافة على اهتمامه بالفنون، وحرصه على الحضور لافتتاح هذا الصرح الفني، ومشاركة أهالي جنوب سيناء فرحتهم.

وأكد وزير الثقافة، أن مسرح الطور بثوبه الجديد يمثل ضافة حقيقية لمنظومة العمل ثقافي في مصر، كونه يعد صرح متكامل يضم قاعة مؤتمرات مؤتمرات، قاعة محاضرات، قاعات للفنون الشعبية والتشكيلية، مكتبتين للأطفال والكبار، نوادي تكنولوجيا، سينما، نادي للأدب. ليكون مركز إشعاع ثقافي شامل ومتكامل قادرة على تقديم كافة أنواع الفنون لكل فئات المجتمع.

وأوضح أن الوزارة حرصت على ان يكون هذا المشروع نموذجا يحتذى به في تعزيز الثقافة، كون القوى الناعمة تساهم في بناء الوعي، وتطوير الإنسان، كون الثقافة هي أساس التنمية.