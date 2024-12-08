المعارضة السورية المسلحة تعلن السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق

أعلن المسلحون سيطرتهم على مبنى الاذاعة والتلفزيون في العاصمة السورية دمشق.



وذكرت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية المسلحة في وقت سابق من صباح اليوم الأحد أنها تتجه للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لإذاعة بيان النصر على الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت إذاعة "شام إف إم" السورية في وقت سابق أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين وتوقف جميع الرحلات.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، عقب هجوم كبير شنته جماعات المعارضة المسلحة على مواقع القوات الحكومية.