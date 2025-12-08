اليوم عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في 13 محافظة

بدأ صباح اليوم التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائى فى 13 محافظة، وهى "القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية الغربية بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط الإسماعيلية السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، بسبب انتخابات مجلس النواب.

وكان من المقرر أن تعقد التقييمات المبدئية للصفين الأول والثانى الابتدائى من 14-17 ديسمبر الجارى ولكن قررت وزارة التربية والتعليم تبكيرها فى هذه المحافظات محافظة بسبب الانتخابات.

ويعقد التقييم النهائي لتلاميذ هذه المحافظات من 3 إلى 5 يناير، وتقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية – الرياضيات)، وتتولي كل مديرية تعليمية إعلان التلاميذ بمواعيد التقييمات.