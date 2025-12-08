محافظ دمياط: تنسيق لإقامة معرض أخشاب بالتعاون مع دولة لاتفيا

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، السفير أندريس رازانس، سفير جمهورية لاتفيا لدى القاهرة؛ لبحث آليات التعاون المشترك ودعم الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة في مجالات الصناعات البحرية وصناعة الأثاث وتعزيز تجارة الأخشاب.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا فرص دعم خطة المحافظة لتطوير صناعات الأسماك، والاستفادة من المقومات الضخمة التي تمتلكها دمياط، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، والتنسيق لإقامة معرض بدمياط يضم منتجي الأخشاب من لاتفيا لتوفير مواد خام جديدة لصناعة الأثاث.

واستعرض محافظ دمياط المميزات الصناعية والتجارية والسياحية بالمحافظة، ومنها ريادتها في صناعة الأثاث، وتنوع الصناعات الغذائية بها، وامتلاكها ثلثي أسطول الصيد المصري، فضلا عن التطور الكبير الذي شهده ميناء دمياط والمنطقة الحرة بنسبة إشغال 100%.

وأكدت المحافظة، في بيانها، اهتمامها بتطوير التعليم الصناعي وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب العمل على فتح أسواق محلية ودولية جديدة لمنتجات دمياط.

وأعرب السفير عن سعادته بزيارته الأولى للمحافظة وتطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي، فيما دعت المحافظة السفير لجولة ميدانية للتعرف على مقومات دمياط وفرص الاستثمار المتاحة.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية.

حضر اللقاء نائب محافظ دمياط، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومستشار نظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي، ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، وذلك برئاسة محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي.