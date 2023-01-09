مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا 6 أشهر أخرى

وافق مجلس الأمن بالإجماع، مساء اليوم الاثنين، على تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا 6 أشهر أخرى، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.



وفي وقت سابق، حذّرت منظمات إغاثية وحقوقية من «كارثة إنسانية»، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والتي تشكل «شريان حياة» لملايين السكان في بلد استنزفته سنوات الحرب.



وقال مسؤول المناصرة والتواصل الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عمار عمار: «يُعدّ تجديد القرار ملحاً، بعدما باتت المساعدات الإنسانية شريان حياة خصوصاً للنازحين في شمال غرب سوريا».



وحذّر، قائلا: «من دون المساعدات العابرة للحدود، سيزداد الجوع ولن يتلقى المرضى العلاج، وسيصبح الملايين مهددين بخسارة الدعم لإيوائهم».



وينتهي غدا الثلاثاء تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر باب الهوى، بعد تمديده في 10 يوليو لمدة ستة أشهر، بدلاً من عام كامل.