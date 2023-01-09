 مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا 6 أشهر أخرى - بوابة الشروق
الإثنين 9 يناير 2023 5:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا 6 أشهر أخرى

هديل هلال
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 5:35 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 5:35 م
وافق مجلس الأمن بالإجماع، مساء اليوم الاثنين، على تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا 6 أشهر أخرى، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، حذّرت منظمات إغاثية وحقوقية من «كارثة إنسانية»، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والتي تشكل «شريان حياة» لملايين السكان في بلد استنزفته سنوات الحرب.

وقال مسؤول المناصرة والتواصل الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عمار عمار: «يُعدّ تجديد القرار ملحاً، بعدما باتت المساعدات الإنسانية شريان حياة خصوصاً للنازحين في شمال غرب سوريا».

وحذّر، قائلا: «من دون المساعدات العابرة للحدود، سيزداد الجوع ولن يتلقى المرضى العلاج، وسيصبح الملايين مهددين بخسارة الدعم لإيوائهم».

وينتهي غدا الثلاثاء تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر باب الهوى، بعد تمديده في 10 يوليو لمدة ستة أشهر، بدلاً من عام كامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك