رئيس الوزراء العراقي يؤكد مواقف بلاده الثابتة إزاء القضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مواقف بلاده الثابتة والمبدئية إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني ونيل حقوقه، وأن الشعب العراقي هو الظهير الساند دائماً للأشقاء الفلسطينيين عبر مراحل تاريخية طويلة.

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الرئيس الفلسطيني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الرجوب حمل إلى السوداني رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، تضمنت الشكر للعراق ولمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أكد - خلال لقائه في وقت سابق اليوم مع مبعوث الرئيس الفلسطيني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب - على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه حريص على تقديم المساعدة بما يدعم القضية الفلسطينية.