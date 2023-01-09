رئيس قناة السويس: التعامل مع عطل سفينة جلوري استغرق 3 ساعات ونصف

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ماكينات سفينة الصب GLORY، تعرضت لعطل فني مفاجئ في الكيلومتر 38، مشيرًا إلى أن التعامل مع العطل، استغرق 3 ساعات ونصف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن طول السفينة ٢٢٥ مترًا، وعرضها ٣٢ مترًا، بحمولة قدرها ٤١ ألف طن.



وأشار إلى إبلاغه بالعطل في الرابعة والنصف صباح اليوم، قائلًا إن التعامل مع العطل استغرق 3 ساعات ونصف؛ بسبب ظروف الجو غير الملائمة للعمل بسهولة، وسرعة الرياح العالية جدًا.



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تمتلك خبرات متراكمة وقدرات متمرسة للقيام بالأعمال في الليل والنهار، كما أنها على اتصال مع كل السفن لمتابعة الموقف، مشيرًا إلى أن إصرار العاملين على حل المشكلة، ساهم في إعادة الأمور لنصابها مرة أخرى.



ونفى فرض عقوبات على السفينة، مضيفًا: «نشهد خلال اليوم الواحد، عبور ما بين 70 إلى 75 سفينة، ومن الوارد حدوث عطل كهربائي أو في الماكينات أو الدفة، وحصلنا على رسوم مقابل الخدمات الإضافية التي قدمناها لسفينة GLORY».



وفي وقت سابق، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة. للكيلومتر ٥١ ترقيم القناة.



ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة حيث انتظمت عملية دخول ٢٦ سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.