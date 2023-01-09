وزير الخارجية يؤكد الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، لاسيما في ظل موقعه الاستراتيجي المُطل على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن، الأمر الذي يؤكد على أن استقرار الصومال وسلامته ودعم قدرته على مواجهة التنظيمات الإرهابية جزء لا يتجزأ من أولويات الأمن القومي المصري.



جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم لوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أبشر عمر جامع، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة ضمن الوفد الرسمي الذي يترأسه رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي باري.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية - الصومالية، والرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين بتوجيه مباشر من القيادتين السياسيتين للبلدين خلال لقاءاتهما واتصالاتهما المتعددة مؤخراً.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أكد على تضامن مصر الكامل مع الصومال في مواجهة الإرهاب واستعدادها الدائم لدعم القدرات الصومالية في هذا المجال، وكذا في التعامل مع التحديات الإنسانية والتنموية الصعبة التي يواجهها الصومال نتيجة موجة الجفاف التي تجتاح البلاد، فضلاً عن استعداد مصر الدائم لتقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.



وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزيرين ناقشا عددا من مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك مذكرات التفاهم المقرر التوقيع عليها بين رئيسى وزراء البلدين خلال الزيارة، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الأمنية في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام، وسبل دعم دور عملية حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.



ومن جانبه، أشاد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، بالتعاون القائم في مجال الصحة والتعليم وغيرها، مؤكدا الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الصومالي.



وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي قدم الشكر لمصر على الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لبناء القدرات الصومالية في مختلف المجالات، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للدارسين من دولة الصومال.



وفى نهاية اللقاء، أكد الوزيران رغبتهما المشتركة في مواصلة التشاور والتنسيق بشأن كل الموضوعات التي تهم البلدين وتحقق مصالح الشعبين المصري والصومالي.