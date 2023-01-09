أوغندا تتوقع إعلان نهاية تفشي فيروس الإيبولا في البلاد

قالت أوغندا اليوم الاثنين، إنها تتوقع إعلان نهاية تفشي فيروس "الإيبولا"، الذي أودى بحياة 56 شخصا على الأقل.

وذكرت وزارة الصحة الأوغندية - حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - أنه إذا لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة جديدة بحلول يوم غدا، فستعلن الوزارة رسميا نهاية تفشي الوباء يوم الأربعاء.

ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ينتهي تفشي المرض عندما لا توجد حالات جديدة لمدة 42 يوما متتاليا، أي ضعف فترة حضانة الإيبولا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الأوغندية إيمانويل أنيبيونا، في دعوة موجهة للصحفيين، إن مراسم الإعلان ستجرى في منطقة "موبيندي" بوسط البلاد وهي بؤرة تفشي الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إعلان السلطات الأوغندية عن التفشي الأخير للوباء في "موبيندي" في 20 سبتمبر الماضي، سجلت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، 142 إصابة مؤكدة بالفيروس و56 حالة وفاة، مع وصول المرض إلى العاصمة كمبالا.