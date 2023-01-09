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قالت الدكتورة هالة صلاح المستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن عام 2022 شهد تنفيذ 3594 قاقلة طبية.

وأضافت خلال فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن القوافل وصلت إلى 1.3 مليون مواطن بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.

وأشارت إلى وصول هذه القوافل إلى مناطق نائية وبعيدة، مؤكدة أن القوافل اهتمت أيضا بمجالات التوعية على النحو الذي يعزز من المنظومة الصحية.

وذكرت أن المراكز الصحية لعبت أيضا دورا مهما في تحسين الخدمة، سواء المراكز التابعة أو غير التابعة للتحالف.

وأكدت دعم المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي بأدوية ومستلزمات بلغت قيمتها أكثر من 110 ملايين جنيه.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس الماضي، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، خدمات إنسانية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا.