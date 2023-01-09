بسبب الغيرة الزوجية، أُصِيْب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة في سلسلة جرائم عنف، نفذها رجل في مدينة لينتس شمال النمسا.

وقال رئيس الشرطة في النمسا العليا اندرياس بيلسل إنه يُعْتَقَد أن الرجل (41 عاما) طعن زوجته صباح اليوم في ظهرها وبطنها، ثم ظهر بعد ذلك بساعات قليلة في مكان عمل زوجته وهدد غريما مزعوما بسكينين.

وخلال هربه من مسرح الجريمة الثاني داهم الرجل بسيارته نقطة تفتيش تابعة للشرطة الأمر الذي تسبب في وقوع إصابات خطيرة لشرطي وشرطية، ثم سلب بندقية الشرطي وأجبر سائقا آخر على أن يترك له سيارته، وأفادت بيانات الشرطة بأن الرجل بعد أن وقع له حادث جديد حاول سرقة سيارة أخرى وأطلق أثناء ذلك رصاصة من البندقية وذلك قبل أن تتمكن الشرطة في النهاية من القبض عليه.

وكانت الزوجة تمكنت بعد الهجوم عليها من الاتصال بالشرطة وخضعت لعملية جراحية، وقال الادعاء العام إنه لا يوجد خطر على حياتها.

وتحقق السلطات حاليا مع زوجها بتهمة الشروع في قتل وتفترض جهات التحقيق أن الغيرة هي دافع الجريمة.