قال الأمير هاري دوق ساسكس، إنه لا يتبادل "الرسائل النصية" مع شقيقه الأمير ويليام، كما وصف كاميلا، عقيلة الملك بـ"الشريرة" وذلك في حوار مع الإعلامي أندرسون كوبر على شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن هاري قال إن استعداد كاميلا لتشكيل العلاقات مع الصحافة البريطانية جعلها "خطيرة".

وتحدث هاري في برنامج "60 دقيقة" مع كوبر، حول عدم ثقة العائلة المالكة في زوجته ميجان ماركل، حيث أشار إلى أن الشعور بعدم الثقة جاء من كونها "أمريكية وممثلة ومطلقة وبشرتها أغمق"، قبل أن يقول مازحا "لابد أنها ساحرة".

وقال كوبر إن تحركات أسرته مثل "لعبة العروش ولكن بدون تنانين"، وأجابه هاري: "لا أشاهد لعبة العروش، ولكن بالتأكيد هناك تنانين، وأيضا الطرف الثالث وهو الصحافة البريطانية".

وأوضح هاري أنه لم يتم "دعوته" لاستقلال طائرة كانت تحمل أفرادا آخرين من الأسرة الملكية في طريقها إلى قلعة بالمورال، قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحول علاقته بشقيقه أمير ويلز، ووالده الملك تشارلز الثالث، قال هاري إنه حاليا لا يتبادل "الرسائل النصية" مع ويليام، كما أنه لم يتحدث مع والده "منذ فترة".