أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة حاليا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي في تصريحات أوردتها شبكة الجزيرة الإخبارية منذ قليل: "لا نؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة لأنه سيكون في صالح حماس".

وأضاف كيربي: "ما زلنا ندعم التوصل إلى هدن إضافية وزيادة إيصال المساعدات في غزة".

وتابع : "لم نر مؤشرات على أن إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل مقصود في عملياتها"، على حد زعمه.

وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب في خامس زيارة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات في تل أبيب مع زعماء إسرائيليين بأن العديد من دول الشرق الأوسط مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "بلا أساس"، لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية، بحسب وكالة "رويترز".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، أمس الاثنين، في زيارة تستمر حتى غداً الأربعاء، ضمن جولة شرق أوسطية زار فيها أيضاً كل من السعودية والإمارات وتركيا والأردن وقطر.

والتقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس والمجلس الوزاري الحربي، وسيلتقي لاحقا وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس، على أن يلتقي، غداً الأربعاء، زعيم المعارضة يائير لابيد.