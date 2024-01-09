كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة تبدأ مهمتها

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بدأت السيدة سيخريد كاخ، اليوم الاثنين، مهمتها في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 لعام 2023.

وأفادت فلورنسيا سوتو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن كاخ ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.

وأضافت أن كاخ حصلت أيضا على تفويض لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفا في النزاع.

وقالت سوتو إن المسؤولة الأممية تجتمع اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك ثم تتوجه بعدها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات قبل السفر إلى المنطقة.

وأضافت سوتو أن كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ستبدأ مهام عملها في المنطقة في العاصمة الأردنية عمان بهدف الانتقال لاحقا إلى مصر وإسرائيل.