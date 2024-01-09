إصابة 14 فلسطينيا برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب 14 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها لمخيم عسكر القديم شرق نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن "قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة".

وأضافت المصادر أن "مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الظهر، وتسعة آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى أربع إصابات بشظايا الرصاص الحي، تم تقديم العلاج لهم ميدانيا".

وأشارت إلى "اعتقال قوات الاحتلال مواطن بينما تم عرقلة سيارات الإسعاف من نقل الاصابات" لافتة إلى أن "الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقا، وشرع بأعمال تجريف لأحد شوارعه".