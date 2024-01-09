مصدر بمستشفى أمريكي: وزير الدفاع الأمريكي أوستن يعاني من سرطان البروستاتا

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أعلن المستشفى الذي يعالج به وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

وأعلن المستشفى الواقع قرب واشنطن اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف المرض مبكرا وتوقعات العلاج "ممتازة".

وجرى نقل الوزير (70 عاما) إلى المستشفى منذ بداية العام بسبب مضاعفات أعقبت عملية جراحية خضع لها في نهاية ديسمبر الماضي.

وأعلن المستشفى أنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في مطلع ديسمبر. وخضع أوستن قبل عيد الميلاد بوقت قصير لجراحة طفيفة.

وقال بيان لمستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا إن أوستن "تعافى من العملية دون أي مشكلات، وعاد إلى المنزل في الصباح التالي".

وتم انتقاد البنتاجون بسبب عدم إخبار الرئيس جو بايدن والمواطنين بحالة الوزير سريعا.