متحدث الحكومة: ارتفاع صادرات النباتات والأعشاب الطبية خلال 2023 لـ 258 مليون دولار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هيئة الدواء المصرية نجحت في توطين 83 مستحضرا دوائيا بإجمالي فاتورة استيرادية 580 مليون دولار، وذلك في إطار جهود الدولة نحو توطين صناعة الدواء في مصر.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى توطين مستحضر هشاشة العظام بنسبة 100% بما في ذلك تصنيع المادة الخام محليا ختاما بالمنتج النهائي.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية استطاعت عبر توطين الصناعات الدوائية؛ تقليل الفاتورة الاستيرادية خلال العام المنقضي 2023؛ بنحو 500 مليون دولار، موضحا أن الهيئة تجري عملية إصلاح وتطوير شاملة بجميع المحافظات تشمل تدريب 900 مفتش ورفع قدراتها.

ولفت إلى بلوغ إجمالي صادرات الهيئة من النباتات والأعشاب الطبية خلال العام المنصرم إلى 258 مليون دولار، فضلا عن ارتفاع صادرات مستحضرات التجميل خلال العام المالي (2022-2023) إلى أكثر من 600 مليون دولار.