إخماد 11 حريقا خلال 24 ساعة في عموم سوريا

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أعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اليوم الخميس، إخماد 11 حريقا اندلعت في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم: "أخمدت وبردت فرقنا 11 حريقًا اندلع خلال 24 ساعة الماضية في المناطق السورية، كان منها 4 حرائق في الأبنية السكنية والمنازل بكل من جرابلس وقباسين وحي السليمانية بحلب، وترمانين بريف إدلب".

وأشار إلى حريق في خيمة للمهجرين بمخيم احتميلات بريف حلب، وحريق في مبنى السياسية بحلب، وحريق في محل خردوات وفي سيارة بمدينة التل بدمشق.

ولفت إلى حريق بآلية عسكرية مدمرة على طريق طرطوس بانياس، وحريق بشجرة بحي جنوب الملعب بحماة، وحريق بمقهى بجرابلس.