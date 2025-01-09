وزير الاقتصاد اللبناني لـ الشروق: لبنان أثبت قدرته على استعادة الدولة بعد انتخاب عون رئيسا

قال وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان أمين سلام، اليوم، إن لبنان يشهد عرس وطني كبير بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.

وأضاف سلام، في تصريحات لـ"الشروق"، بعد الإعلان عن فوز عون برئاسة الجمهورية، أن لبنان بهذا الاختيار استطاع أن يبعث برسالة واضحة وصريحة أولا للشعب اللبناني وثانيا للمجتمع الدولي من أجل تعزيز الثقة في لبنان، حيث قدرته على استعادة الدولة وهيبتها.

وأشاد سلام، باختيار عون رئيسا للبلاد، وذلك باعتباره رجل دولة بامتياز، يتسم باحترامه الشديد للقانون، معرباً عن تقديره لخطابه، الذي جاء قوامه أولا حماية لبنان وقيام دولة المؤسسات، فضلاً عن استقلالية القضاء ومحاربة الفساد.

وحول انعكاسات هذا الاختيار على الوضع في لبنان خلال المرحلة الراهنة، أكد سلام ثقته التامة في أن يشهد لبنان خلال الأشهر المقبلة إنعكاس إيجابي كبير سواء فيما يخص عودته العربية والدولية أو الظروف الاقتصادية والمعيشية، وذلك من خلال إعادة بناء الدولة واقتصادها، تمهيدا لاستقرار الاقتصاد اللبناني، وعودة الاستثمارات.

وجدد وزير الاقتصاد اللبناني التأكيد على أن لبنان واللبنانيين يعيشون اليوم فرحة كبيرة.

وتابع: "فخورون بهذا الإنجاز ونعتز للغاية بهذا الانتخاب، الذي نثق أن يدفع بلبنان إلى ضفة الأمان بأسرع وقت"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عمل مكثف وجهد كبير من جميع أبناء الشعب اللبناني، سواء سياسيين أو أحزاب أو مجتمع مدني.