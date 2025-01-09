الاحتلال ينسحب من طولكرم مُخلّفا دمارا واسعا في البنية التحتية

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد يومين من عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، إذ ألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وقالت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال فجرت، فجر اليوم، منزل المعتقل محمود مطيع سليط في حارة المدارس في مخيم طولكرم، الذي اعتقلته بعد إصابته مطلع العام الماضي.

وأضافت، أن جرافات الاحتلال واصلت طوال الليلة الماضية تجريف البنية التحتية وتدميرها في شوارع المخيم من شبكات المياه والكهرباء والإنترنت، وتحديدا في وسطه وجهته الشمالية التي تقع في حارات «المدارس والخدمات والبلاونة ومربعة حنون وأبو الفول والعكاشة والمقاطعة»، ما أدى إلى انقطاعها في أجزاء واسعة منه.

وداهم جنود الاحتلال العشرات من المنازل في الحارات المذكورة، وسط أعمال العربدة والتفتيش والتنكيل بالمواطنين واحتجازهم في غرفة واحدة وإخضاعهم للتحقيق الميداني، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، فيما تم طرد مجموعات أخرى من منازلهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها إلى المخيم حيث شرعت بتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين على طول شارع نابلس المحاذي لمداخله، ومحيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، ومدخل حارة المنشية ووسط المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات في محيط مخيم نور شمس، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا وحي السلام، وأجزاء واسعة من المدينة وضواحيها.

وأصيبت مساء أمس، امرأة‫ (36 عاما)، بجروح بعد اعتداء جيش الاحتلال عليها بالضرب في حارة الغانم في مخيم طولكرم، فيما اعتُقل الشاب ثائر صالح شريم شقيق الشهيد مأمون شريم الذي ارتقى في نوفمبر من العام الماضي، من منزله في عزبة الجراد شرق المدينة.