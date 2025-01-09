ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في لوس أنجليس إلى 5 قتلى

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجليس الأمريكية إلى 5 أشخاص، وفقا لما أعلنته إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس.

وتشتعل حرائق غابات عنيفة في منطقة لوس أنجليس، تؤججها رياح سانتا آنا القوية، مما أجبر السكان على الفرار من منازلهم المشتعلة وسط ألسنة اللهب والرياح العاتية وسحب الدخان الكثيفة.

ويكافح آلاف رجال الإطفاء ما لا يقل عن ثلاث حرائق منفصلة تمتد من ساحل المحيط الهادئ إلى داخل مدينة باسادينا.

ووصف أحد هذه الحرائق بأنه الأكثر تدميرا في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجليس.

وفي سياق متصل، أعلنت سابرينا سينج، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الوزارة سترسل 10 مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية للمساعدة في مكافحة الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا.

وأوضحت سينج أن الأمر لم يتم الانتهاء منه بعد، لكن المسؤولين يتوقعون أن تكون وحدة نشطة مزودة بمروحيات "سي هوك"، ومتمركزة في جنوب كاليفورنيا، يمكن تجهيزها لحمل المياه.

وأضافت سينج، الأربعاء، أن الجيش مستعد لتوفير أربع وحدات إضافية من أنظمة مكافحة الحرائق الجوية المحمولة، ليتم تسليمها إلى الحرس الوطني في كاليفورنيا، ومن المرجح أن تأتي هذه الوحدات من وحدات أخرى تابعة للحرس الوطني في أنحاء البلاد.