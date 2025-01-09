جوزيف عون رئيسا للبنان بـ99 صوتا في الجولة الثانية للبرلمان

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بدأت مساء اليوم الخميس، عملية فرز أصوات النواب اللبنانيين بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

واختار النواب قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد بعد حصوله على 99 صوتًا.

فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 9، وقرر 13 نائبًا اختيار «السيادة والدستور».

واستأنف مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم الخميس، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وذلك بعد انتهاء مهلة الساعتين التي طالب بها رئيس المجلس نبيه بري.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين، بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.