عبد الحليم علي مديرا للكرة بنادي مودرن سبورت

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أعلن نادي مودرن سبورت تعيين عبد الحليم علي، نجم الزمالك الأسبق، في منصب مدير الكرة ضمن الجهاز الفني الحالي للنادي.

وكتب مودرن سبورت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نرحب بالكابتن عبد الحليم علي مدير الكرة الجديد لفريقنا».

ووقع عبد الحليم علي اليوم على عقود انضمامه لنادي مودرن سبورت في وجود وليد دعبس، رئيس النادي، وهيثم عرابي، المدير التنفيذي للنادي وأيمن منصور عضو مجلس الإدارة.

وكان نادي مودرن سبورت أعلن في وقت سابق انضمام أحمد أبو مسلم، للجهاز الفني للفريق، تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني.

ويحتل مودرن سبورت، في الموسم الحالي، المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري، برصيد 4 نقاط، بعد مرور 7 جولات، حيث خسر 3 مرات وتعادل في 4 مباريات.

ويبقى مودرن سبورت الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.