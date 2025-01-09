 انفجار إسطوانة غاز يشعل حريقا في شقة بالجيزة.. وإصابة سيدة و3 فتيات - بوابة الشروق
الخميس 9 يناير 2025 9:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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انفجار إسطوانة غاز يشعل حريقا في شقة بالجيزة.. وإصابة سيدة و3 فتيات

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 8:41 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 8:41 م

أصيبت سيدة و3 فتيات أشقاء بحروق متفرقة بالجسد، إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بعد
انفجار أسطوانة غاز بمنطقة أبو النمرس في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتبين نشوب حريق بسب انفجار أسطوانة غاز، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في إصابة سيدة و 3 فتيات أشقاء.

ونُقل المصابون الأربعة إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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